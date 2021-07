Milano, Bernardo e il caso della pistola: bufera sul candidato sindaco

Il consigliere regionale di +Europa, Michele Usuelli, ha accusato Bernardo di essere entrato con l’arma nel reparto di Pediatria che dirige all'ospedale Fatebenefratelli. "La pistola non l'ho mai portata in corsia in mezzo ai bambini. Sono sicuro al 100%. Se qualcuno mi ha visto vada in Procura con le fotografie", ha replicato Condividi:

Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano, è finito da qualche giorno al centro delle polemiche dopo che il consigliere regionale lombardo di +Europa, Michele Usuelli, lo ha accusato di essere entrato con una pistola all'ospedale Fatebenefratelli, in particolare nel reparto di Pediatria, di cui è primario. "La pistola non l'ho mai portata in corsia in mezzo ai bambini. Sono sicuro al 100%. Se qualcuno mi ha visto vada in Procura con le fotografie", ha replicato Bernardo. "Io sono entrato con l'arma in ospedale, l'ho avuta addosso, se la notte rimango in ospedale, visto che sono stato minacciato, mi è capitato di portarla, ma mai in corsia né mai succederà. Ci mancherebbe altro", ha quindi chiarito.

Le parole di Bernardo leggi anche Elezioni Milano, Bernardo: “Sala abbia più rispetto per chi lavora” Il candidato sindaco del capoluogo lombardo, che si appresta a sfidare il primo cittadino uscente Beppe Sala, ha inoltre spiegato di possedere il porto d'armi da difesa da più di dieci anni e di averne "titolo e motivazione". "L’ho fatto perché, come alcuni altri medici, ho avuto problemi con alcuni pazienti che a volte possono essere instabili e alcuni miei colleghi sono stati uccisi da pazienti. Per fortuna io sono qui vivo, vegeto e candidato al Comune", ha spiegato, aggiungendo poi che la pistola è "attualmente in cassaforte, da tanto tempo, anche perché al momento non ho necessità di portarla. L'arma è in cassaforte e lì rimane". Bernado ha inoltre annunciato di aver dato mandato al suo legale di denunciare penalmente per diffamazione lo stesso Usuelli: "Non so dove avrà preso queste informazioni, sarà Usuelli che lo dovrà dire nei luoghi deputati. Faccia il nome delle sue fonti".