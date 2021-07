Milano, domani allerta gialla per rischio temporali intensi

Previste condizioni meteo (LE PREVISIONI IN ITALIA - IL METEO NEL WEEKEND) perturbate sulla Lombardia per domenica 25 luglio. In particolare, sul nodo idraulico di Milano, il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta gialla per rischio temporali di forte intensità.

Allerta gialla a Milano

Le condizioni perturbate sono previste a partire dalle ore 10. Il Comune di Milano è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione per verificare la necessità di interventi.

In arrivo piogge sul Nord-Ovest del Paese

Secondo le previsioni meteo una perturbazione di origine atlantica porterà nelle prossime ore condizioni di maltempo sull'Italia, con piogge e temporali sul Nord-Ovest e venti forti sulle regioni centrali tirreniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dal pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Piemonte e Lombardia, specie sui settori centro-settentrionali. Dalle prime ore di domenica, inoltre, sono attesi venti forti e di burrasca su Toscana meridionale e settori costieri del Lazio centro-settentrionale