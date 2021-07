Le previsioni meteo del weekend dal 24 al 25 luglio

Sabato bel tempo con sole splendente in gran parte dell'Italia. Domenica il meteo si spacca tra caldo estremo al Sud con punte fino ai 41°C e temporali al Nord, in particolare su Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Nuvolosità sparsa invece nelle regioni centrali Condividi:

Weekend con condizioni meteo diverse tra Nord e Sud. In arrivo un'ondata di caldo africano nelle regioni del Meridione che porterà a massime anche oltre i 40°C. Nel Settentrione, da domenica, arrivano forti temporali e grandine in particolare in Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Tempo sereno sulle regioni centrali con nuvolosità sparsa solo il 25 luglio (LE PREVISIONI).

Le previsioni del 24 luglio Le previsioni al Nord Giornata caratterizzata da condizioni in prevalenza di bel tempo con cielo poco nuvoloso al Nord. Da segnalare soltanto una maggior attività temporalesca, nel pomeriggio, sulle Alpi occidentali. Massime sui 35°-36°C in alcune città come Bologna. A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e allerta meteo per afa. Sabato nuvoloso a Torino con temporali nel pomeriggio. Anche qui allerta meteo per afa. Le previsioni al Centro Cielo sereno e sole splendente in tutte le regioni centrali. L'ondata di caldo africano raggiunge anche il Centro Italia portando massime fino ai 36°C. Sabato sereno e soleggiato a Roma con allerta meteo per afa. Stesse condizioni meteo anche a Firenze. Le previsioni al Sud Giornata con tempo stabile e cielo sereno nel Meridione e tanto caldo, che andrà poi a diminuire a partire da lunedì. Qualche nuvola potrebbe addensarsi solo lungo le coste tirreniche. Sole splendente e mare poco mosso a Napoli. Bel tempo e allerta meteo per afa a Palermo.