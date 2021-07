Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 564 i nuovi contagi registrati in Lombardia su 37.062 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 28 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 132. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:08 - In Lombardia 564 nuovi casi su 37.062 tamponi

Sono 564 i nuovi contagi registrati in Lombardia su 37.062 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 28 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 132. In isolamento domiciliare 6.726 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 12.212.501 tamponi. Questi i dati relativi alle province: Milano 257 (di cui 154 in città), Bergamo 27, Brescia 38, Como 31, Cremona 25, Lecco due, Lodi 13, Mantova 19, Monza e Brianza 36, Pavia 15, Sondrio uno, Varese 50.