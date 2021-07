Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Con 38.089 tamponi effettuati sono 438 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia con il tasso di positività che rimane stabile all'1,1%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Con 38.089 tamponi effettuati sono 438 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia con il tasso di positività che rimane stabile all'1,1%. Sono 31 i ricoverati in terapia intensiva (più uno), diminuiscono quelli negli altri reparti, che sono 136 (meno sette). I decessi sono quattro per un totale complessivo di 33.808 morti in regione dall'inizio dell'epidemia di Covid. Sul fronte delle province sono 165 i nuovi casi registrati nella Città metropolitana di Milano, 48 a Varese, 30 a Cremona, 29 in quella di Brescia, 27 nella provincia di Monza e Brianza, 24 a Bergamo, 20 a Como, 19 a Mantova, 17 a Pavia, 15 a Lodi, tre a Sondrio, uno a Lecco.