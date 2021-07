Caso Genovese, chiusa l’inchiesta: imprenditore verso il processo

La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo, per l'imprenditore del web Alberto Genovese, accusato di aver violentato una 18enne il 10 ottobre scorso a Milano nel suo attico di lusso 'Terrazza sentimento' e una 23enne il 10 luglio 2020 a Ibiza. In entrambi i casi le ragazze sarebbero state rese incoscienti con un mix di droghe. La chiusura dell'inchiesta riguarda anche la fidanzata dell'epoca di Genovese per il caso di Ibiza, a cui avrebbe preso parte. La Procura ha stralciato, invece, le contestazioni su presunti abusi denunciati da altre due ragazze e per i quali il gip Tommaso Perna, non ritenendo credibili le loro versioni, aveva negato l'arresto chiesto dai pm. Per questi episodi, dopo ulteriori valutazioni, si potrebbe profilare una richiesta di archiviazione.