Maltempo in Lombardia, pioggia e grandine su gran parte della regione

Un’ondata di maltempo ha investito nel pomeriggio gran parte della Lombardia, portando violenti temporali, con pioggia intensa e chicchi di grandine di grosse dimensioni. Si sono registrati allagamenti in diverse province, come Milano, Pavia, Bergamo e nel Varesotto, dove sono state chiuse alcune strade. In particolare la provinciale 43 è stata interdetta al traffico per la grandine e la caduta di un albero che ha colpito un camioncino che stava passando. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco.

Maltempo a Milano

Il maltempo ha creato disagi e allagamenti in tutta Milano. Numerosi gli alberi pericolanti e le piante cadute, in particolare nella zona sud della città, a Rozzano e in altri comuni dell’hinterland. I pompieri sono al lavoro con interventi su vari fronti per mettere in sicurezza le diverse situazioni. Al momento non risulta alcun ferito.