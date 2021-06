Rissa davanti fast food, Sala: “Razzismo? Suggerisco tanto equilibrio”

“Prendere posizione non significa scrivere un facile post di condanna. Bisogna, innanzitutto, cercare la verità. Così ho fatto”, ha affermato il sindaco in merito alle accuse di razzismo mosse nei confronti dei carabinieri intervenuti a seguito della violenta lite

"In moltissimi nei giorni scorsi mi avete chiesto di prendere posizione sui fatti di Piazza Sant'Eustorgio. Ma prendere posizione non significa scrivere un facile post di condanna. Bisogna, innanzitutto, cercare la verità. Così ho fatto, chiamando immediatamente il Prefetto e ascoltando la versione delle Forze dell'Ordine, dopo aver ascoltato le parole della ragazza che su Instagram denunciava un atto di razzismo”, ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo con un post sulle sue pagine social per parlare della rissa avvenuta alcune notti fa davanti ad un McDonald's in zona Navigli, dove sono intervenuti i carabinieri che poi sono stati accusati di razzismo da alcuni video diffusi in rete.

Sala: “Suggerisco tanto equilibrio. Il razzismo è una cosa seria”

"Suggerisco a tutti noi, e a me in primis, tanto equilibrio. Il razzismo è una cosa seria, serissima. - ha scritto ancora Sala - Finché sarò sindaco lo combatterò con tutte le mie forze. Ma sempre rispettando la verità". Infine Sala ha commentato il tema dell'adesione della nazionale di calcio alla campagna di Black Lives Matter: "al netto di come la si pensi sulla sua utilità, è stato francamente ridicolo", ha concluso.