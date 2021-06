Milano, appello conferma condanna per 48enne a 19 anni per pedofilia

L’uomo, come emerso dalle indagini, per “5 anni” si era finto una ragazzina e si era dato un soprannome per poter adescare in chat e poi abusare di tre minorenni tra gli undici e i tredici anni, di cui era vicino di casa

La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna a 19 anni di carcere, la più alta in Italia per pedofilia, nei confronti di un 48enne che, come emerso dalle indagini del procuratore aggiunto milanese Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo, per "5 anni" si era finto una ragazzina e si era dato un soprannome 'Giulia la malvagia' per poter adescare via WhatsApp e poi abusare di tre minorenni tra gli undici e i tredici anni, di cui era vicino di casa.