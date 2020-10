Lodi, abusi su minori con falso profilo social: condannato a 19 anni

Le accuse per l'uomo sono violenza sessuale, corruzione di minore, sostituzione di persona e produzione e detenzione di materiale pedopornografico

E' stato condannato a 19 anni di carcere l'uomo originario del Lodigiano arrestato nel giugno 2019 con l'accusa di aver abusato per anni di tre minorenni, tra gli 11 e i 13 anni, adescate attraverso Whatsapp fingendosi una ragazzina di nome 'Giulia'. Lo ha deciso questo pomeriggio il Tribunale di Lodi superando la richiesta della Procura, che aveva chiesto una condanna a 17 anni di carcere. Le accuse per l'uomo, 48 anni, sono violenza sessuale, corruzione di minore, sostituzione di persona e produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Il Tribunale di Lodi ha anche stabilito una provvisionale, immediatamente esecutiva, di 100 mila euro per una famiglia che si è costituita parte civile nel processo.

Le indagini

Stando all'indagine del pm Alessia Menegazzo, le violenze sulle minorenni sono proseguite per tre anni, dal 2015 al 2018. L'uomo, fingendosi una teenager crudele, era riuscito a soggiogare le bambine e a costringerle a subire atti sessuali, fino a quando ha commesso un errore ed è stato arrestato.