Giro di spaccio di cocaina ed eroina in Val Camonica: undici arresti

Undici persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Breno, nel Bresciano, nell'ambito di un'operazione antidroga coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia. I militari hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari a carico di 11 indagati, otto italiani e tre albanesi, accusati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di cocaina ed eroina. In nove sono finiti in carcere mentre gli altri due agli arresti domiciliari.

Il giro di spaccio

Al centro delle indagini, che hanno preso il via a inizio maggio del 2020, in concomitanza con la fine del primo periodo di lockdown dovuto al Covid, sono finiti tre cittadini albanesi che, avvalendosi della collaborazione di connazionali che fungevano da corrieri, smerciavano sostanze stupefacenti nel territorio della provincia bresciana e in particolar modo della Valcamonica, dove i referenti dello spaccio erano invece due conviventi, pregiudicati, residenti a Darfo Boario Terme e già finiti al centro di altre indagini antidroga nel corso degli ultimi due anni. Coinvolto anche un giovane operaio di Edolo, che era il punto di riferimento nel territorio dell'alta valle.