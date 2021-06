Milano Pride 2021, Palazzo Marino si illumina di arcobaleno

Da mercoledì 23 a sabato 26 giugno Palazzo Marino, sede del comune di Milano, si illuminerà di arcobaleno per celebrare il Milano Pride 2021. Per quattro notti, la facciata dell’edificio in piazza della Scala si tingerà con i sei colori della bandiera arcobaleno come segno di vicinanza e sostegno dell'amministrazione comunale alla comunità LGBTIQA+ milanese.