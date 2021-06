Europei 2021, Juve e Barcellona per le differenze: loghi arcobaleno

"Everybody loves football", scrive il club bianconero sui social e la "J" si colora. Mentre la squadra catalana su Twitter ricorda: "Orgoglio e rispetto". Le scelte dei due club arrivano dopo che l'Uefa non ha concesso il via libera alla proposta di illuminare l'Allianz Stadium di Monaco con i colori arcobaleno, in occasione di Germania-Ungheria, partita di Euro 2020

Diventano arcobaleno i simboli della Juventus e del Barcellona. Le due squadre si sono volute esprimere così a favore delle differenze, in un momento in cui il tema è tanto attuale. "Everybody loves football", scrive il club bianconero, che sui social, insieme alla 'J' arcobaleno, pubblica anche un hashtag: #DifferencesMakeTheDifference. Mentre la squadra catalana ha circondato il suo stemma con i colori arcobaleno e ha scritto: "Orgoglio e rispetto".

La questione dello stadio di Monaco

Europei, Uefa dice no a stadio Monaco "arcobaleno", la città s'indigna

Le scelte dei due club arrivano dopo che l'Uefa non ha concesso il via libera alla proposta di illuminare l'Allianz Stadium di Monaco con i colori dell'arcobaleno in occasione di Germania-Ungheria, partita di Euro 2020 (DIRETTA - LO SPECIALE) che prevista per il 24 giugnoi. La federazione calcistica europea ha messo sul piatto due date alternative. La motivazione fornita dalla Uefa è che la richiesta ha un “contesto politico, un messaggio che mira a una decisione presa dal parlamento nazionale ungherese". La proposta, del sindaco di Monaco Dieter Reiter, era arrivata infatti in risposta alle leggi recentemente approvate dal parlamento ungherese che limitano la condivisione di contenuti che trattano di omosessualità e transessualità in presenza di minori di 18 anni.