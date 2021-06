Calcio, è fatta per Calhanoglu all’Inter: domani le visite mediche

Nella prossima stagione Hakan Calhanoglu vestirà la maglia dell'Inter. Il centrocampista turco, in scadenza col Milan il 30 giugno, non ha trovato l’intesa per il rinnovo con i rossoneri e, come riferisce Sky Sport, ormai ha raggiunto l'accordo con il club nerazzurro. Restano da definire solo gli ultimi dettagli. Calhanoglu, reduce dall’impegno con la nazionale agli Europei (TUTTE LE NEWS), rientrerà già oggi in città e domani mattina sosterrà le visite mediche. Per lui è pronto un contratto triennale da 5 milioni di euro netti a stagione più uno di bonus. Si tratta del primo acquisto della nuova Inter di Simone Inzaghi. (DONNARUMMA AL PSG)