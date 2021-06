Donnarumma al Psg, visite mediche a Roma per il portiere

Il trasferimento di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain è ormai quasi fatto. Il portiere della Nazionale italiana, il cui contratto con il Milan scade il 30 giugno, questa mattina alle 9 ha sfruttato il giorno libero concesso dal ct Mancini per sostenere in una clinica della Capitale le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto quinquennale che lo legherà al club parigino ( IL VIDEO ESCLUSIVO DI SKY SPORT ). Donnarumma in serata farà ritorno insieme al resto della nazionale a Coverciano.

Donnarumma verso Parigi

L'ufficialità del passaggio di Donnarumma al Psg è quindi sempre più vicina. Le visite mediche di rito sono state organizzate a Roma, all'Ospedale Sant’Andrea. Il portiere è arrivato all'appuntamento alle ore 9.30 con un Van dell'Uefa e scortato dal capo delegazione Gianluca Vialli e dal professor Ferretti, medico della Nazionale e primario dello stesso Ospedale dove si è recato il portiere. In un video di Sky Sport si possono vedere le immagini esclusive dell'arrivo dell'ormai ex giocatore del Milan. Donnarumma si trasferirà a parametro zero, dopo la scadenza del suo rapporto con i rossoneri. L'intesa per il rinnovo non è stata trovata, il portiere classe 1999 è stato quindi libero di chiudere con il club francese. Il suo agente Mino Raiola ha trovato l'accordo per un contratto da circa 60 milioni totali per i prossimi 5 anni.