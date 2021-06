Forza Italia, Berlusconi: “Sono ancora in campo e intendo rimanerci”

"Ci anima la passione civile, l'amore per il nostro Paese con il quale siamo scesi in campo 27 anni fa e con il quale guardiamo al futuro. È la ragione per la quale sono ancora in campo e intendo rimanerci, nonostante tutto quello che mi è successo in questi anni, nonostante una strumentalizzazione di vicende giudiziarie del tutto infondate", ha detto Silvio Berlusconi nel suo intervento, in collegamento da remoto, alla convention organizzata da Forza Italia a Castione della Presolana. "Mi conoscete, non mi sono mai fatto scoraggiare dagli ostacoli di qualsiasi tipo, ho fatto e continuerò a fare tutto quello che considero giusto e utile per il mio Paese, per i nostri valori, per la libertà", ha poi aggiunto Berlusconi.

Berlusconi: “Il partito unico del centrodestra è indispensabile”

Secondo il leader di Forza Italia il partito unico del centrodestra è "indispensabile perché l'Italia possa ripartire" e ha lanciato un appello a Giorgia Meloni e Matteo Salvini. "Il nostro compito è quindi quello di costruire un 'partito repubblicano' sul modello americano, nel quale il centro e la destra democratica si trovino insieme per governare il Paese - ha proseguito Berlusconi - Non può essere una fusione a freddo o per incorporazione ma abbiamo fino al voto del 2023 per costruirlo dal basso".