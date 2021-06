Maltempo Milano, domani allerta arancione per forti temporali

Allerta arancione domani a Milano per il rischio di temporali forti. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'avviso di criticità arancione (moderata) per il rischio di fenomeni temporaleschi forti e di criticità gialla (ordinaria) per il rischio idrogeologico sul bacino di Milano, a partire dalle ore 10 di domani e fino alle ore 2 del mattino di lunedì 21 giugno (LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A MILANO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO - IL MALTEMPO IN PIEMONTE).

Enti e forze dell’ordine in campo

Attivato quindi il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago, per il monitoraggio. Allertate anche le squadre della protezione civile, della polizia locale e della Metropolitana Milanese.