Maltempo in Piemonte: allerta gialla per forti temporali

Allerta gialla per temporali in arrivo domani, domenica 20 giugno, sul Piemonte, in particolare sulla parte settentrionale ma anche in zone di pianura e collinari. A portare il maltempo sarà, spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), "un minimo depressionario di origine atlantica, in discesa dalle isole britanniche verso la Spagna" che "apporta infiltrazioni di aria fredda a ridosso delle Alpi occidentali associati a intensi flussi umidi meridionali". E' prevista una "marcata instabilità sul Piemonte, con temporali diffusi, localmente anche forti".