Covid, in Lombardia 182 nuovi contagi su 31.873 tamponi

Continuano a diminuire in regione i ricoverati nelle terapie intensive, che sono 100, 9 meno di ieri, e nei reparti, che sono 590, in calo di 6

Oggi in Lombardia, a fronte di 31.873 tamponi effettuati, sono 182 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - I DATI SUI VACCINI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO), con un tasso di positività dello 0,5%. Continuano a diminuire in regione i ricoverati nelle terapie intensive, che sono 100, 9 meno di ieri, e nei reparti, che sono 590, in calo di 6. Sono 8 i decessi, per un totale complessivo di 33.737 da inizio pandemia.

I contagi nelle province

A Milano i nuovi casi sono 48 di cui 20 in città; sono 54 a Varese, 5 a Bergamo, 13 a Brescia, 11 a Como, 6 a Lecco, 3 a Lodi e Pavia, 7 a Mantova, 14 a Sondrio, 2 a Monza, nessuno a Cremona.