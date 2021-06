Saman, l'1 maggio genitori in fuga ripresi da telecamere a Malpensa

La camminata della madre di Saman Abbas, ragazza scomparsa lo scorso 29 aprile a Novellara dopo essersi rifiutata di prendere parte al matrimonio combinato organizzato per lei dalla famiglia, è stata decisiva per l'identificazione dei due genitori della giovane, ripresi l'1 maggio dalle telecamere di Malpensa prima di fuggire in Pakistan ( VIDEO ). Lo riporta il Corriere della Sera . Secondo quanto ricostruito, la figlia è stata uccisa poche ore prima e loro, Shabbar Abbas e la moglie Nazia Shaheen, hanno organizzato la fuga, con i biglietti aerei acquistati il 26 aprile dallo zio Danish Hasnain, l’uomo accusato di avere materialmente ucciso la ragazza.

Immagini acquisite dai carabinieri

I carabinieri hanno acquisito le immagini non appena appreso della scomparsa di Saman (il 3 maggio), chiedendole alla Polaria di Malpensa che le ha inviate poco dopo la richiesta degli investigatori di Novellara. Per l'identificazione i carabinieri hanno mostrato i filmati (mandati in onda in anteprima dal Tg3 regionale Emilia-Romagna) a chi conosceva la famiglia pachistana. La madre Nazia è stata riconosciuta dalla postura della camminata. A quel punto è scattata l’indagine per sequestro.

Il video

Nel video si vede il padre mentre abbassa la mascherina per farsi riconoscere, seguito dalla moglie. Si riconoscono poi i due al controllo dei passaporti, prima di imbarcarsi sul volo diretto in Pakistan.