Saman Abbas, l'accusa del fratello: "Lo zio l'ha strangolata"

Il racconto del fratello della ragazza scomparsa alle forze dell'ordine: "Non ha voluto dirmi dove ha nascosto il corpo". In un filmato al vaglio della Procura tre persone, poi identificate dagli inquirenti in zio e cugini indagati, si dirigono nei campi sul retro della casa. I carabinieri pensano che i tre abbiano preparato la fossa per l'occultamento del cadavere. Sono indagati anche i genitori. L'accusa è di omicidio premeditato

Il fratello di Saman Abbas, la giovane sparita da oltre un mese da Novellara dopo aver rifiutato un matrimonio combinato in Pakistan, ha raccontato che è stato lo zio, Hasnain Danish, ad aver pianificato l'omicidio e ad averla uccisa. Lo scenario emerge dal verbale della testimonianza del giovane, minorenne, ritenuta dal Gip "piena prova indiziaria" della responsabilità dello zio nell'omicidio, e "particolarmente credibile". Il ragazzo ha anche riferito che lo zio non gli ha voluto dire dove ha nascosto il corpo. "Io gliel'ho chiesto - ha raccontato - in quanto volevo abbracciarla un'ultima volta. Lui mi ha risposto di non potermelo dire". Sempre il giovane ha raccontato della reazione del padre, al rientro dello zio: "Si è sentito male e ha iniziato a piangere, stava quasi per svenire per mia sorella".

Il filmato con lo zio e i cugini di Saman



Al vaglio della Procura intanto c'è un video che viene ritenuto fondamentale per le indagini, che mostra tre persone - secondo gli inquirenti lo zio di Saman, Danish Hasnain, e due cugini - con due pale e un secchio, un sacchetto azzurro e un piede di porco, dirette verso i campi sul retro della casa di Novellara, la sera del 29 aprile scorso, per rientrare circa dopo due ore e mezza. La Procura contesta la premeditazione ai cinque indagati per omicidio dalla Procura di Reggio Emilia: i genitori di Saman, lo zio Danish e due cugini.