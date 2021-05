Scompare dopo "no" a nozze combinate, s'indaga per omicidio

Le nozze combinate in Pakistan

L’evento sarebbe stato fissato per il 22 dicembre in Pakistan. Saman avrebbe dovuto sposare un cugino. La giovane, all'epoca delle nozze combinate era ancora minorenne e si era rivolta ai servizi sociali. I genitori, marito e moglie di 43 e 46 anni, erano stati denunciati a gennaio dai militari con l'accusa di costrizione o induzione al matrimonio. La ragazza, dopo la denuncia, era stata collocata in una struttura protetta, poi una volta maggiorenne aveva deciso di tornare a Novellara, nella Bassa reggiana. Da quando era tornata a casa si era già allontanata per qualche settimana in Nord Europa, per poi fare ritorno. Anche dei genitori non si hanno notizie da qualche settimana.

Scomparsi anche i genitori

Secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori, i genitori sarebbero tornati recentemente e in fretta in patria, per un presunto problema familiare. Ma la ragazza, da accertamenti fatti anche con gli aeroporti, non è partita con loro. Per questo è stata avviata la macchina delle ricerche intorno alla zona, con elicotteri e cani. E fin da subito non si è esclusa alcuna ipotesi. A destare allarme era stata la mancanza di una denuncia della scomparsa e il contestuale allontanamento improvviso della famiglia. Ecco perché le forze dell'ordine hanno voluto fare luce sull'accaduto e fugare ogni dubbio. Adesso è possibile che per rintracciare i sospetti si debba ricorrere a rogatorie internazionali.