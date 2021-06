Morto Livio Caputo, direttore ad interim de Il Giornale

È scomparso nel giorno in cui Augusto Minzolini succede ad Alessandro Sallusti alla guida del quotidiano. Caputo aveva 87 anni e aveva retto fino a oggi la guida de Il Giornale dal 17 maggio

Nel giorno in cui Il Giornale trova in Augusto Minzolini il successore di Alessandro Sallusti muore a 87 anni Livio Caputo, storico inviato de Il Giornale che aveva retto fino a oggi la guida del quotidiano dal 17 maggio. Caputo era malato da tempo, ma aveva comunque accettato l'interim, che sapeva essere breve, per attaccamento al giornale.