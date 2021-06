Augusto Minzolini è il nuovo direttore de Il Giornale

Chi è Augusto Minzolini

Augusto Minzolini è nato a Roma il 3 agosto del 1958. Dopo aver ottenuto la maturità classica, comincia a lavorare come giornalista nel 1977: svolge il praticantato all'agenzia di stampa Asca, diventando professionista nel 1980. Tre anni più tardi inizia una collaborazione con il settimanale Panorama, che lo assume nel 1985. Nel 1990, passa a La Stampa di Ezio Mauro, dove il successore Paolo Mieli lo nomina inviato. Carlo Rossella lo promuove editorialista nel 1997. Nel 2009 viene nominato direttore del Tg1.

L’esperienza politica

Conclusa l'esperienza in Viale Mazzini, Minzolini sceglie l'avventura politica presentandosi alle elezioni del 24-25 febbraio 2013. Candidato per un seggio al Senato con la lista del Pdl nella regione Liguria, risulta il primo dei non eletti e subentra a Berlusconi che, candidatosi in più Regioni, decide di optare per il seggio in Molise. Il 20 aprile del 2017 Minzolini decide di dimettersi da senatore e tornare al giornalismo. Diventa editorialista de Il Giornale e uno dei principali opinionisti televisivi.