Covid, in Lombardia 352 nuovi contagi su 35.696 tamponi

Con 35.696 tamponi effettuati, sono 352 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - I DATI SUI VACCINI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) in Lombardia con il tasso di positività in leggero aumento allo 0.9% (ieri 0.7%). Continua il calo dei posti letto occupati sia in terapia intensiva (meno 2, in totale 143) che negli altri reparti (meno 63, in totale 754). I decessi sono 10 per un totale complessivo di 33.696 morti in regione dall'inizio della pandemia.

I dati nelle province

Per quanto riguarda le province, sono 72 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 44 a Milano città, 52 a Brescia, 26 a Como, 25 a Pavia, 24 a Varese, 23 a Mantova, 22 a Bergamo, 21 a Monza e Brianza, 14 a Lecco, 13 a Sondrio, 11 a Cremona, 5 a Lodi.