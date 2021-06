Caso Eni-Nigeria, giudici: “Pm nascosero video favorevole a imputati”

"Risulta incomprensibile la scelta del Pubblico Ministero di non depositare fra gli atti del procedimento un documento che, portando alla luce l'uso strumentale che Vincenzo Armanna intendeva fare delle proprie dichiarazioni e della auspicata conseguente attivazione dell'autorità inquirente, reca straordinari elementi a favore degli imputati". Lo scrive la settima sezione penale del tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 17 marzo , ha assolto tutti gli imputati "perché il fatto non sussiste" per il caso per il caso della presunta corruzione in Nigeria, tra cui Eni , Shell, l'ad della compagnia petrolifera italiana Claudio Descalzi, il suo predecessore - e attuale presidente del Milan - Paolo Scaroni e Armanna, ex manager licenziato dalla compagnia petrolifera italiana, poi diventato grande accusatore e valorizzato per le sue dichiarazioni dai pm.

I giudici: "Mancano prove certe ed affidabili su corruzione"

I giudici scrivono che mancano "prove certe ed affidabili dell'esistenza dell'accordo corruttivo contestato". E aggiungono: "All'esito dell'istruttoria non è stato possibile ricostruire con certezza tutti i fatti oggetto dell'imputazione nonostante l'acquisizione di migliaia di documenti e l'esame incrociato di decine di testimoni e consulenti di parte. Alcuni profili della vicenda restano in parte oscuri e possono essere oggetto di ricostruzioni probabilistiche e ipotetiche". Per il collegio Tremolada-Gallina-Carboni non è "condivisibile" la "certezza accusatoria" dell'aggiunto Fabio De Pasquale e del pm Sergio Spadaro che "gli attuali imputati si fossero rappresentati e abbiano contribuito" agli "illeciti pagamenti", di cui c'è una prova solo "indiziaria". Nel capo di imputazione "il Pubblico Ministero ha scelto una tecnica descrittiva che soffre contraddizioni intrinseche e, soprattutto, parifica elementi di prova del fatto rispetto alle condotte tipiche, creando ambigue sovrapposizioni e ulteriori contraddizioni con conseguenti difficoltà interpretative".

"Nessuna prova tangenti a funzionari nigeriani"

Sebbene i giudici concordino "con l'accusa" sul fatto che "l'ammontare di denaro non tracciabile, movimentato" sia "una prova indiziaria del carattere genericamente illecito dei pagamenti derivati dai proventi" del blocco petrolifero Opl245, per il tribunale "non è invece condivisibile l'assunto conclusivo che gran parte di tale somma in contanti, se non tutta, sia finita nella disponibilità dei pubblici ufficiali nigeriani che hanno reso possibile gli accordi illeciti". E gli imputati, per i giudici, non hanno "contribuito a tali illeciti pagamenti".

La posizione di Descalzi

Il tribunale scrive che "dalla lettura delle condotte specifiche, contestate a Descalzi, manca il riferimento, anche solo nella forma attenuata della consapevolezza, alla condotta tipica della partecipazione agli accordi corruttivi che avrebbero determinato i pubblici ufficiali" della Nigeria come l'ex presidente Goodluck Jonathan e l'ex guardasigilli Adoke Bello, "ad adottare gli accordi transattivi del 29 aprile 2011 in contrasto con la legge nigeriana per favorire le compagnie petrolifere". Per i giudici è emersa la "volontà di Armanna di ricattare i vertici Eni, lasciando chiaramente intendere a Piero Amara che le sue dichiarazioni accusatorie avrebbero potuto essere modulate da eventuali accordi, facendo un chiaro riferimento a Descalzi".

La vicenda

I 15 imputati erano stati portati a processo per corruzione internazionale per quella che la Procura aveva definito la più grande tangente mai pagata da una società italiana, ossia 1,092 miliardi di euro, ma il 17 marzo sono stati tutti assolti in primo grado. Una presunta corruzione nel 2011 legata, per l'accusa, all'acquisizione da parte di Eni e Shell dei diritti di esplorazione del giacimento petrolifero Opl245. Mazzette che, per i pm, erano finite ai politici di Abuja con retrocessioni anche a dirigenti Eni e a coloro che erano ritenuti i mediatori. Sono stati assolti, oltre ai due colossi dell'energia, l'ad della compagnia petrolifera Claudio Descalzi, il suo predecessore Paolo Scaroni, gli ex manager operativi nel Paese africano Roberto Casula, Ciro Antonio Pagano e Vincenzo Armanna, i presunti intermediari Ednan Agaev, Gianfranco Falcioni e Luigi Bisignani, e l'ex ministro del petrolio nigeriano Dan Etete, titolare, con la Malabu, della licenza sul blocco petrolifero. E ancora la multinazionale olandese, l'allora presedente di Shell Foundation Malcom Brinded e gli ex manager Guy Jonathan Colegate, John Copleston e Peter Robinson. Il verdetto era arrivato dopo tre anni di un dibattimento che si è svolto tra tensioni e colpi di scena, testimoni convocati e mai arrivati in aula o coimputati, in particolare Armanna, che hanno lanciato pesanti accuse e poi ritrattato la loro versione. Una sentenza di assoluzione che ha lasciato strascichi negli uffici giudiziari milanesi. I pm avevano valorizzato pure alcune dichiarazioni rese dall'ex legale esterno della compagnia petrolifera, Piero Amara (arrestato di nuovo ieri), su presunte "interferenze delle difese Eni", non provate, sul giudice Tremolada. Dichiarazioni che avevano portato ad aprire un fascicolo a Brescia, poi archiviato. Tanto che lo stesso presidente del tribunale milanese Roberto Bichi si era schierato, a fine marzo, con una lettera a difesa dei suoi giudici. Poi, in una nota congiunta i vertici degli uffici giudiziari di Milano avevano scritto che il "pubblico ministero come organo di giustizia (...) non vince e non perde i processi".