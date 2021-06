Ex Ilva: arrestato avvocato Amara, obbligo dimora per Capristo

La Procura di Potenza ha disposto misure cautelari, nell'ambito di un'inchiesta su presunte irregolarità commesse durante le indagini sull'ex Ilva, per l'avvocato Piero Amara (agli arresti), l'ex procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo, l'avvocato di Trani Giacomo Ragno e il poliziotto Filippo Paradiso. La Guardia di Finanza ha arrestato l'avvocato siciliano Piero Amara, che è stato consulente legale di Ilva quando l'azienda era in amministrazione straordinaria e, in tale veste, avrebbe avuto rapporti con l'ex procuratore. Nei confronti di Capristo è stato disposto invece l'obbligo di dimora.

L'inchiesta sulle irregolarità

I fatti contestati risalirebbero al periodo nel quale Capristo era procuratore a Taranto e riguarderebbero anche l'ex Ilva. Nel maggio 2020 Capristo è stato arrestato, per poi tornare libero ad agosto, nell'ambito di un'altra inchiesta per la quale è attualmente a processo per tentata concussione, falso in atto pubblico e truffa aggravata. L'avvocato Piero Amara, invece, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta sull'ex Ilva coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza e nella quale è coinvolto anche l'ex procuratore di Taranto Capristo. Amara è al centro anche dell'inchiesta della Procura di Milano sul cosiddetto "falso complotto Eni": ai magistrati lombardi l'avvocato siciliano rilasciò dichiarazioni sulla presunta loggia Ungheria.