Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono in calo i posti letto occupati sia in terapia intensiva (-3, 167) che negli altri reparti 833 (-24), per un totale di mille ricoverati

Con 27.660 tamponi effettuati, sono 359 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in leggera crescita all'1.3%. Intanto, la Regione risarcirà il bollo auto pagato nel 2020 agli intermediari di commercio come sostegno ai mancati introiti e al calo di fatturato, dovuti alle restrizioni causate dalla pandemia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

14:21 - Vaccini: Moratti, chiederemo incontro al governo su 3/a dose

L'eventuale necessità di una terza dose di vaccino "è un tema che è sicuramente necessario affrontare con il Governo e quindi la mia intenzione è quella di richiedere, attraverso la commissione Salute, un incontro con il governo in modo tale che ci dia un piano che consenta di sapere se saranno necessari richiami e da quando saranno necessari". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo alla presentazione del centro vaccinale del gruppo Unipol a Milano. "E' un problema sul quale dobbiamo avere chiarezza dal governo", ha aggiunto Moratti e per evitare che "la Lombardia si trovi impreparata, sarà mia cura richiedere di mettere all'ordine del giorno della prossima commissione questo tema".



14:05 - Vaccini: Moratti, entro 30 luglio prima dose a tutti lombardi

"Con 100.000 dosi al giorno arriveremo ad avere una somministrazione per ogni cittadino lombardo avente diritto entro il 30 luglio. Se le dosi dovessero aumentare, anche prima. Abbiamo abbiamo ipotizzato con 120 mila dosi che al 10 di luglio avremmo immunizzato tutti con una prima dose". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in occasione dell'inaugurazione dell'hub vaccinale del gruppo Unipol a Milano. "Dal primo maggio al 6 giugno abbiamo avuto circa 3 milioni di dosi di vaccino. Sono previsti incrementi, quindi sicuramente questa nostra capacità vaccinale può essere incrementata in maniera importante", ha detto Moratti confermando che "abbiamo la possibilità di arrivare a 140.000 dosi nei nostri centri massivi e nelle aziende se ci arriveranno dosi di vaccino superiori a quelle attuali".



13:15 - Regione, rimborsato bollo auto 2020 ad agenti di commercio

Regione Lombardia risarcirà il bollo auto pagato nel 2020 agli intermediari di commercio come sostegno ai mancati introiti e al calo di fatturato, dovuti alle limitazioni dalla pandemia. "Si tratta di un ulteriore sostegno alle imprese lombarde a supporto di uno specifico settore - ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi -. Con questa misura abbiamo concretizzato l'impegno assunto dalla Giunta in condivisione con il Consiglio regionale". La misura approvata dall'esecutivo lombardo è finalizzata a sostenere gli intermediari del commercio con sede in Lombardia attraverso un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli stessi agenti nel 2020. Il sostegno sarà disponibile per le microimprese iscritte e attive al Registro delle imprese. Saranno interessati gli intermediari del commercio, gli intermediari di autovetture e di autoveicoli leggeri, di altri autoveicoli, di parti ed accessori di autoveicoli, di motocicli e ciclomotori e di parti ed accessori per motocicli e ciclomotori.



6:55 - In Lombardia 359 casi su 27.660 tamponi

Con 27.660 tamponi effettuati, sono 359 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in leggera crescita all'1.3%. Sono in calo i posti letto occupati sia in terapia intensiva (-3, 167) che negli altri reparti 833 (-24), per un totale di mille ricoverati. I decessi sono 16 per un totale complessivo di 33.669 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 114 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 56 a Brescia, 48 a Bergamo, 28 a Monza e Brianza, 29 a Sondrio, 17 a Mantova e Pavia, 13 a Varese, 10 a Como, nove a Lodi, cinque a Cremona e Lecco.