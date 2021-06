Covid Milano, in provincia sono 114 i casi

Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi a Milano

19:31 - Presidio-conferenza a Milano per cure domiciliari

Alcune migliaia di persone hanno partecipato alla "Conferenza Nazionale sulle terapie domiciliari precoci" indetta dal Comitato Cura Domiciliare Covid-19 a Milano, in piazza del Duomo, per raccontare come i medici del Comitato abbiano curato i malati Covid secondo uno schema terapeutico messo a punto durante la prima ondata. I partecipanti, cittadini interessati e persone curate a domicilio e in telemedicina dai dottori del gruppo Facebook #terapiadomiciliarecovid19, che oggi ha raggiunto i 500 mila iscritti, sono arrivati a Milano da diverse parti d'Italia, tra cui Veneto, Sicilia, Trentino Alto Adige, Puglia, oltre che Lombardia. A parlare sono stati una decina degli oltre mille del Comitato Cura Domiciliare, in particolare Andrea Mangiagalli, medico di Medicina Generale di Milano e il professor Serafino Fazio, di Napoli. E ancora infermieri e professionisti sanitari, per "chiedere al Ministero della Salute di essere ascoltati", ha detto l'avvocato Erich Grimaldi, presidente del Comitato Cure Domiciliari Covid-19, "dando seguito al voto del Senato dello scorso 8 aprile". Inoltre, ha proseguito Grimaldi "qualora non verremmo ascoltati lanceremo un referendum popolare per la riforma della sanità territoriale”.

17:07 - In provincia di Milano 114 casi

Con 27.660 tamponi effettuati, sono 359 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in leggera crescita all'1.3% (ieri 1.1%). Sono in calo i posti letto occupati sia in terapia intensiva (-3, 167) che negli altri reparti 833 (-24), per un totale di 1000 ricoverati. I decessi sono 16 per un totale complessivo di 33.669 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 114 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 56 a Brescia, 48 a Bergamo, 28 a Monza e Brianza, 29 a Sondrio, 17 a Mantova e Pavia, 13 a Varese, 10 a Como, 9 a Lodi, 5 a Cremona a Lecco.

13:13 - Locale con clienti alle 2 a Milano, chiuso 30 giorni

Era ancora aperto alle 2 di notte e al suo interno c'erano 12 persone che stavano mangiando e bevendo, con musica ad alto volume: è stato quindi chiuso per 30 giorni dalla polizia il bar tavola calda Afandina in viale Monte Ceneri a Milano, dato che è la seconda volta che viola le norme anti Covid. A maggio, infatti, la polizia locale aveva già trovato il locale aperto oltre gli orari consentiti e il suo titolare, un egiziano di 30 anni, era già stato multato con la chiusura per cinque giorni. Sempre alla 2 la polizia è intervenuta anche in via Senofonte dove era stata segnalata musica alta e schiamazzi provenienti da un appartamento. Gli agenti hanno infatti trovato otto ragazzi sui 20 anni che sono stati tutti identificati.

7:55 - In provincia di Milano sono 131 casi

Con 39.363 tamponi effettuati, sono 436 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività stabile all'1.1%. Sono in calo i ricoverati sia in terapia intensiva (-13, 170) che negli altri reparti 887 (-52). I decessi sono 10 per un totale complessivo di 33.653 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 131 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 65 a Brescia, 49 a Varese, 46 a Bergamo, 36 a Monza e Brianza, 32 a Como, 17 a Cremona, 15 a Sondrio, 13 a Mantova, 11 a Pavia, otto a Lecco e sei a Lodi.