15:13 – Vaccini, Unipol apre a Milano il primo hub aziendale

Apre in via de Castilla il primo hub vaccinale milanese di Unipol, nell'ambito del piano di vaccinazione contro il coronavirus che il gruppo bolognese ha dedicato ai propri dipendenti e alle aziende clienti di UniSalute. In Lombardia è prevista l'apertura di un secondo centro a Milano, in via dei Missaglia, e di 20 punti vaccinali sparsi per la regione, con una platea potenziale di circa 300 mila persone e una capacità vaccinale, dei due hub, di mille dosi ciascuno al giorno. "Le vaccinazioni sono iniziate questa mattina, sono rivolte ai nostri dipendenti, ai nostri agenti, a tutti i loro familiari e a tutte le aziende che si appoggiano per i servizi di vaccinazione dei loro dipendenti a Unisalute, la società del nostro gruppo che si occupa di sanità", ha spiegato l'ad del gruppo Unipol, Carlo Cimbri, intervenuto all'inaugurazione assieme all'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. "E' un momento importante, con questa apertura diamo il via alle vaccinazioni in azienda. Regione Lombardia è stata la prima a firmare un accordo con 24 associazioni di categoria per le vaccinazioni in azienda e appena il generale Figliuolo ci ha dato il via ci siamo subito attivati per dar seguito all'accordo che avevamo firmato con le imprese. Oggi partiamo con UniSalute, a questa partenza in settimana si aggiungeranno Pirelli, Mediaset, Amazon, 3M e Campari", ha spiegato Moratti. Obiettivo di Unipol, pioniera nella predisposizione di un piano vaccinale aziendale nazionale, è contribuire all'accelerazione della campagna di vaccinazione, offrendo un'opportunità aggiuntiva alle imprese nell'organizzazione e nell'esecuzione dei vaccini al proprio personale. Hanno già aderito al piano alcuni grandi clienti di UniSalute tra cui Bper, Ancc (Coop), Ancd (Conad), il Fondo San.Arti. e via via entreranno nel programma altri fondi sanitari integrativi e aziende. La controllata di Unipol che si occupa di sanità ha predisposto circa 200 siti di somministrazione del vaccino in Italia e 4 hub specializzati - a Torino, Milano e Bologna - per un bacino potenziale di oltre 800 mila persone. "L'Italia e al secondo posto in Europa per numero di vaccinazioni, la Lombardia è all'avanguardia in questa campagna, i contagi diminuiscono e noi come azienda diamo un piccolo contributo a quello che fa il servizio pubblico per garantire nuovamente il ritorno alla normalità", ha detto Cimbri.

12:21 - Milano, in locale dopo mezzanotte: 14 sanzionati

Quattordici persone sono state identificate, la scorsa notte, dopo essere state sorprese a consumare ai tavoli dentro un locale di Milano, poco dopo mezzanotte. Si tratta di giovani tra i 18 e i 25 anni che sono stati notati dell'equipaggio di una Volante al 'Milano', in via Procaccini. Per tutti arriverà la sanzione prevista dalle norme anti-Covid mentre il locale verrà chiuso per cinque giorni.

6:59 - In provincia di Milano 114 casi

Con 27.660 tamponi effettuati, sono 359 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in leggera crescita all'1.3%. Sono in calo i posti letto occupati sia in terapia intensiva (-3, 167) che negli altri reparti 833 (-24), per un totale di mille ricoverati. I decessi sono 16 per un totale complessivo di 33.669 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 114 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 56 a Brescia, 48 a Bergamo, 28 a Monza e Brianza, 29 a Sondrio, 17 a Mantova e Pavia, 13 a Varese, 10 a Como, nove a Lodi, cinque a Cremona e Lecco.