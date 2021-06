Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-3) in Lombardia dove, a fronte di 35.272 tamponi effettuati, sono 417 i nuovi positivi (1,1%). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-3) in Lombardia dove, a fronte di 35.272 tamponi effettuati, sono 417 i nuovi positivi (1,1%). I guariti/dimessi sono 381. L'incidenza per 100mila abitanti negli ultimi sette giorni scende a 29. Si registrano sei decessi per un totale complessivo in regione di 33.643. I ricoverati in terapia intensiva sono 183 e quelli in reparti 939. Per quanto riguarda le province a Milano sono 160 di cui 59 a Milano città; Bergamo 21; Brescia 46; Como 25; Cremona 12; Lecco 6; Lodi 6; Mantova 11; Monza e Brianza 38; Pavia 19; Sondrio 9; Varese 45.