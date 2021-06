Incidente Paderno Dugnano: morto il bambino di 3 anni investito

Lo ha comunicato l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove il piccolo, travolto da un’auto all’interno del Parco Lago Nord mercoledì scorso, era ricoverato. La salma resta a disposizione per l’autopsia disposta domani. Il 72enne che lo ha travolto, già indagato per lesioni gravissime e guida senza patente, potrebbe ora rispondere di omicidio stradale

È morto nel pomeriggio di oggi il bambino di tre anni investito da un'auto guidata da un 72enne mercoledì scorso all'interno del Parco Lago Nord di Paderno Dugnano (in provincia di Milano). Lo ha comunicato l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove il bimbo era ricoverato. La salma del piccolo resta a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico, disposto per la giornata di domani.

Le indagini

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti - le indagini sono in mano ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni (nel Milanese) - c'è anche quella del malore, ma è invece esclusa la guida in stato di alterazione da alcol o sostanze. Non è chiaro però perché l'anziano abbia deciso di salire in auto e guidare in una zona normalmente non permessa al traffico veicolare.