Incidente a Paderno Dugnano, auto investe un bimbo di 3 anni: è grave

Il veicolo, guidato da un di 72enne, ha abbattuto una recinzione ed è finito in un parco dove stava passeggiando una famiglia. Illesi padre e madre, la vettura ha invece travolto il piccolo che è stato rianimato sul posto e poi trasportato in ospedale a Bergamo

Un'auto è uscita di strada e ha investito un bambino di 3 anni poco dopo mezzogiorno in via Amendola a Paderno Dugnano, nell’hinterland milanese. Secondo quanto riferito dai Carabinieri di Sesto San Giovanni, la Citroen, guidata da un pensionato di 72 anni, ha prima abbattuto una recinzione e poi è precipitata per qualche metro nel parco sottostante dove stava passeggiando una famiglia di 3 persone.