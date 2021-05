Vaccini Lombardia, a fine giugno pronta Campagna Richiamo

"A fine giugno la Lombardia avrà pronta quella che abbiamo chiamato Campagna Invernale di Richiamo secondo procedure, modalità e costi che stiamo già definendo in questo momento. Lo condivideremo con Figliuolo e poi lo presenteremo ai lombardi". Lo dice Guido Bertolaso, consulente del piano vaccini della Regione Lombardia, nel corso dell'evento 'Turning Point-Salute Direzione Nord, alla Fondazione Stelline di Milano. "La Campagna Invernale di Richiamo sarà necessaria viste le numerose varianti", ha aggiunto parlando della terza dose. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - QUANDO MI VACCINO? - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LA SITUAZIONE A MILANO)

Le dichiarazioni

E ancora: "Gli scienziati di nostro riferimento condividono il parere che sarà necessaria una dose di richiamo a partire dal nono mese dalla prima inoculazione. Per medici e over 80 l'immunità scade a fine settembre. Grazie al cielo abbiamo l'estate, che non sarà un'estate da cicala come l'anno scorso, durante la quale tutti sono andati al mare e poi siamo stati travolti dalla seconda ondata. Questa sarà un'estate di lavoro e di programmazione, e di pianificazione affinché da ottobre si possa ricominciare una vaccinazione più tranquilla, più consueta".