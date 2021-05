Covid Milano, Galli: "È andata meglio del previsto grazie ai vaccini"

"Quando il 26 aprile si sono aperte molte danze, la situazione non faceva presagire che le cose sarebbero andate così bene e invece i conti si sono rivelati più favorevoli". Lo ha affermato ad Agorà su Rai 3 Massimo Galli, direttore del reparto Malattie Infettive all'ospedale Sacco di Milano, parlando dell'emergenza Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO). Secondo l'infettivologo "c'era il 10% di probabilità che le cose andassero bene e invece, devo dire, sono andate bene". Per Galli il risultato è stato ottenuto grazie ai "vaccini (DATI E GRAFICI) che hanno spostato gli equilibri più velocemente di quanto mi aspettassi francamente".

"Fare il vaccino in vacanza non è facile, si rischia confusione"

Sull'eventualità della somministrazione del vaccino quando si è in vacanza Galli spiega che "non la vedo facilissima, però vedo la possibilità di una notevole confusione se non si riesce a organizzare le cose come si deve. È una cosa non impossibile - ha aggiunto -, ma i tempi sono brevi e le procedure dovrebbero essere standardizzate bene e garantite senza confusioni, ma anche senza dilazioni o rinvii inutili e teoricamente pericolosi".