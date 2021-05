Milano, festa Inter: oltre un migliaio di tifosi fuori da San Siro

Sono oltre un migliaio i tifosi dell'Inter fuori da San Siro, nella zona del "Baretto" e dietro la Curva Nord, che si sono ritrovati per la festa scudetto in occasione della gara con l'Udinese. Tra cori, fumogeni, tamburi e bandiere, i tifosi, in larga parte con mascherina e discretamente distanziati, sono pronti a celebrare il successo di Lukaku e compagni: sullo stadio sono stati appesi alcuni striscioni con il tricolore e il trofeo dello scudetto. Per garantire la sicurezza, le forze dell'ordine hanno bloccato l'accesso delle auto nella zona dello stadio già da Piazzale Lotto. "Ricordatevi le mascherine e il distanziamento", è il messaggio che gli organizzatori ripetono al megafono.