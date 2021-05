Milano, al Meet biglietto del cinema gratis per chi fa vaccino Covid

Per ottenere il ticket, gratuito da venerdì prossimo al 2 giugno, è sufficiente presentare il documento rilasciato dal centro vaccinale. La programmazione, curata da Cineteca Milano, è incentrata sul cinema europeo con film per la maggior parte in anteprima italiana esclusiva e in lingua originale con sottotitoli

Da venerdì prossimo al 2 giugno i biglietti del cinema saranno gratuiti alla Cineteca Milano MEET per chi ha fatto la vaccinazione anti-covid, anche solo la prima dose. L'obiettivo è "promuovere la campagna vaccinale" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA). La programmazione, curata da Cineteca Milano, è incentrata sul cinema europeo con film per la maggior parte in anteprima italiana esclusiva e in lingua originale con sottotitoli.

Come ottenere il biglietto gratuito

Per poter vedere gratuitamente uno spettacolo è sufficiente presentare in biglietteria il documento rilasciato dal centro vaccinale per poter assistere alle proiezioni a MEET, che ha dato nuova vita alla sala di viale Vittorio Veneto.