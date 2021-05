Matteo Salvini: “Sentito Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà”

Secondo fonti della Lega, quella tra Salvini e Berlusconi è stata una telefonata affettuosa. Zangrillo: “Tutti i miei pazienti stanno bene”. La senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, uscendo dal San Raffele ha dichiarato che l’ex premier “sarà dimesso in questi giorni”

È stata una telefonata affettuosa quella tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, dopo l'udienza sul caso Gregoretti . A riferirlo sono fonti della Lega, ricordando che il leader leghista ha ricevuto molte telefonate o messaggi di solidarietà, anche per le minacce dopo la posizione espressa dal partito a sostegno di Israele, ad esempio da parte di Giorgia Meloni, Virginia Raggi, Antonio Tajani, Guido Bertolaso, sindaci e governatori. Subito dopo la sentenza, Salvini ha chiamato i figli e i genitori.

"Mi ha chiamato Berlusconi , non sta benissimo ma ne uscirà. Mi hanno fatto piacere i messaggi di tanti uomini e donne di chiesa. Da quelli che erano al governo con me 'zero'. Ieri invece cordiali messaggi con Raggi per i messaggi di minacce, la ringrazio. Invece silenzio da Pd e 5 Stelle". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1 parlando anche delle condizioni di salute del presidente di Forza Italia, ricoverato da alcuni giorni all’ospedale San Raffaele di Milano .

Zangrillo: “Tutti i miei pazienti stanno bene”

approfondimento

Milano, Berlusconi ricoverato al San Raffaele per proseguire terapie

"Ogni giornata di lavoro al San Raffaele è molto impegnativa. Tutti i miei pazienti stanno bene. Fatevene una ragione". Così il medico curante di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo, su Twitter.

Tajani: “Auguri di pronta guarigione da Forza Italia”

"Ho appena parlato con Berlusconi. A nome di tutta Forza Italia gli ho fatto gli auguri di pronta guarigione". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

Ronzulli: “Sarà dimesso in questi giorni”

"Non è tempo di coccodrilli, il presidente Berlusconi ci seppellirà". Lo ha detto la senatrice Licia Ronzulli uscendo dall'ospedale San Raffaele di Milano. "Si sta risolvendo un quadro infiammatorio per il quale si è reso necessario il ricovero. Sarà dimesso in questi giorni”.

Letta al telefono con Berlusconi: “Sta bene”

Gianni Letta ha parlato con Silvio Berlusconi al telefono per sincerarsi delle sue condizioni in vivavoce mentre l'Ansa lo interpellava su un'altra linea per avere novità sullo stato di salute dell'ex premier. Al telefono si sente il leader di Forza Italia che saluta prima di terminare la conversazione. Letta ha poi riferito all’Ansa che Berlusconi “sta bene”.