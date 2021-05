Caso Gregoretti, oggi la decisione sul rinvio a giudizio per Salvini

L’ex ministro dell’Interno deve rispondere di sequestro di persona per i ritardi nello sbarco, nel luglio del 2019, di 131 migranti dalla nave della Guardia costiera italiana nel porto di Augusta. "Mi aspetto giustizia con la G maiuscola", le sue parole prima di entrare in aula

È attesa per oggi la decisione del gup di Catania, Nunzio Sarpietro, sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona nei confronti dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini per i ritardi nello sbarco, nel luglio del 2019, di 131 migranti dalla nave Gregoretti della Guardia costiera italiana nel porto di Augusta, nel Siracusano. Il giudice, che si ritirerà in camera di consiglio, dovrà decidere su un eventuale processo o sul non luogo a procedere, ma potrebbe anche disporre un'ulteriore fase istruttoria, con un supplemento d’indagine. Per il ritardo nello sbarco di migranti dalla nave Open Arms, il gup di Palermo, Lorenzo Jannelli, il 17 aprile scorso ha rinviato a giudizio Salvini, fissando la prima udienza per il prossimo 15 settembre davanti la seconda sezione penale del Tribunale.

Salvini: "Mi aspetto giustizia con la G maiuscola"

Salvini ha raggiunto questo mattina l’aula bunker di Catania accompagnato dal suo legale, l’avvocato Giulia Bongiorno. "Mi aspetto giustizia con la G maiuscola”, ha dichiarato, al suo arrivo, il leader della Lega, che ieri, alla viglia dell'udienza, si era detto "tranquillo ma dispiaciuto, non mi aspettavo una medaglia ma dover girare mezza Italia per dovermi difendere da queste accuse mi sembra surreale".

"Mi sembra che l'Italia - ha poi aggiunto - sia l'unico Paese dei 27 dell'Unione Europea a mandare a processo un ministro per un atto di governo. Ho cercato documentazione, ma non l'ho trovata in nessun altro Paese europeo, un ministro portato a processo per aver fatto quello che aveva promesso in campagna elettorale. Se non è un processo politico questo ditemi cosa si tratta".