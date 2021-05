Covid, in Lombardia 1.396 nuovi casi. Superati i 10 milioni di tamponi

In Lombardia 1.396 nuovi casi di positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) su 49.484 tamponi, con un rapporto del 2,8% tra test e casi. Continuano ancora a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive, che sono 417, 31 meno di ieri, e nei reparti, dove sono 2351, 90 meno di ieri. Sono 13 i decessi, per un totale di 33.284 da inizio pandemia. La Lombardia ha superato i 10 milioni di tamponi effettuati in totale, arrivando a 10.017.648

I contagi nelle province

A Milano i nuovi casi sono 431 di cui 166 in città; 161 a Brescia, 129 a Monza, 128 a Varese e 127 a Bergamo, 122 a Como. Sotto i cento i nuovi positivi nelle altre province: a Cremona 47; a Lecco 46; a Lodi 15; a Mantova 45; a Pavia 66 e Sondrio 36.