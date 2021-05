Milano, Albertini: "C’è un piccolo spiraglio per la mia candidatura"

Così l'ex primo cittadino: "Di definitivo c'è solo la morte io non so che può succedere da qui a qualche giorno". E sulla proposta avanzata a Sala su un eventuale ruolo da vice ha dichiarato: "La mia era una proposta molto seria e mi dà molto fastidio che lui non l'abbia capito"

Gabriele Albertini lascia aperto un piccolo spiraglio per la sua candidatura a sindaco di Milano dopo un'iniziale rinuncia. È stato lo stesso ex primo cittadino meneghino a dirlo a Un Giorno da Pecora. "Se escludo al 100% di candidarmi a sindaco di Milano? Le condizioni che ho scritto in una lettera per spiegare i motivi della mia scelta sono vere, rappresentano la verità. Però siccome di definitivo c'è solo la morte io non so che può succedere da qui a qualche giorno. Un piccolo spiraglio lo lasciamo perché di definitivo c'è solo la morte”, le sue parole.