Covid, morto il professor Angelo Giarda: fu legale di Stasi

È morto per il covid Angelo Giarda, professore emerito di diritto processuale penale all'Università Cattolica di Milano, e avvocato di fama, legale fra gli altri di Alberto Stasi, dell'allora presidente di fondazione Cariplo Giuseppe Guzzezzi e di Saipem.

Chi era Angelo Giarda

Nato il primo giugno 1940, si era laureato all'università di Pavia a pieni voti nel 1963. Da lì è cominciata la sua carriera universitaria andata in parallelo all'attività nel foro. Dopo esperienze a Pavia, Sassari e Trieste, nel 1983 Giarda è stato nominato professore ordinario alla Cattolica di Milano, dove è rimasto fino alla pensione nel 2012. Ha insegnato anche a Castellanza e alla Cattolica ha tenuto per alcuni anni anche la cattedra di Diritto penitenziario. In una delle ultime interviste, lo scorso febbraio a Il Giornale Giarda aveva parlato da "vecchio professore", come si definiva. proprio della situazione delle carceri e della riforma della giustizia auspicando un impegno del governo ad intervenire "magari ascoltando non solo i magistrati ma anche noi poveri professori".