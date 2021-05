Csm, procuratore Greco deposita relazione su verbali a pg Milano

Il procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, ha depositato stamani al procuratore generale milanese Francesca Nanni la relazione sul caso dei verbali resi ai pm del suo ufficio dall'avvocato siciliano Piero Amara (ex legale esterno all'Eni che ha patteggiato una pena per corruzione in atti giudiziari) sulla presunta Loggia Ungheria. Vicenda che ha creato uno scontro all'interno della procura e che ha investito anche il Csm.

Pg Milano su relazione Greco: "Più segreta di una indagine"

La relazione di Greco che riguarda la gestione del fascicolo sul cosiddetto 'falso complotto Eni' nell'ambito del quale Amara ha reso le dichiarazioni è corredata da una serie di documenti allegati e non omissati. "È più segreta di una indagine", ha aggiunto la pg Nanni alla quale ora tocca valutare quella che è la versione dei fatti del Procuratore della Repubblica per poi eventualmente svolgere accertamenti, compresa la richiesta di una relazione anche al pm Storari. Dopo di che la documentazione dovrebbe essere trasmessa al procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi che, come ha annunciato nei giorni scorsi, dovrebbe avviare una istruttoria disciplinare. Il pg milanese Nanni non è escluso che valuti anche una eventuale avocazione del fascicolo, aperto 4 anni fa e non ancora chiuso, nel quale si era ipotizzato un tentativo di depistare l'inchiesta sulla presunta maxi tangente nigeriana.