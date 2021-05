Milano, Moratti: “Mi è stato chiesto di candidarmi ma ho rifiutato”

Letizia Moratti, attuale vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, ha rivelato di aver rifiutato di candidarsi a sindaco di Milano per il centrodestra in occasione delle prossime elezioni. "Mi era stato chiesto, ma precedentemente al mio impegno in Regione, che ritengo prioritario perché vedo che la sanità è un punto cardine per poter avere altre garanzie come quella del diritto allo studio, alla salute e al lavoro. La mia scelta è stata quella di impegnarmi nell'ambito della sanità”, ha detto a "Oggi è un altro giorno" su Rai1. Moratti, che ha già ricoperto il ruolo di sindaco del capoluogo lombardo, non ha però fatto sapere da chi è arrivata la richiesta: “Quando si dice un no, non è carino dire a chi lo si è detto”, le sue parole. (ALBERTINI SI RITIRA: "MOTIVI FAMILIARI")