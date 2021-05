Milano, Albertini rinuncia a candidatura: "Motivi familiari"

Gabriele Albertini, già sindaco di Milano dal 1997 al 2006, si è sfilato dalla corsa per la poltrona di primo cittadino del capoluogo lombardo come candidato del centrodestra. Dopo un lungo corteggiamento, da parte soprattutto del leader della Lega Matteo Salvini, Albertini ha sciolto la riserva e in una lettera sul quotidiano Libero ha rinunciato alla candidatura per motivi familiari. "Grazie per l'affetto, ma resto in famiglia", ha dichiarato Albertini.

La lettera aperta

"Grazie miei cari concittadini - scrive Albertini nella lettera aperta - mi avete reso, per qualche giorno, davvero felice della vostra riconoscenza, del vostro grato ricordo" e ammette: "Stavo per cedere, per dire si' ma mi sono fermato davanti alla mia famiglia 'bicellulare', siamo solo in due a vivere insieme, e a mia moglie non potevo infliggere un disagio, per lei cosi' insopportabile, per un terzo quinquennio". L'ex sindaco di Milano si scusa con i concittadini per essersi sottratto alla nuova sfida, ma spiega di aver "preferito sperare di trascorrere, serenamente, con la famiglia, finché ci sarà salute, l'ultimo ottavo di vita media, dopo averne trascorsi sette. Spero vorrete perdonarmi".