Migranti, protesta al Cpr di Milano: tre feriti

Una protesta è divampata al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di via Corelli a Milano. Alle 21 di ieri alcuni ospiti del centro si sono riversati nei cortili e alcuni sono riusciti a salire sul tetto. Almeno tre migranti tra i 25 e i 27 anni si sono lanciati dal tetto ferendosi e sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Non sono in gravi condizioni. (L'INCENDIO DI DICEMBRE)

L'intervento della polizia

Sul posto sono intervenuti la polizia e un funzionario di forza pubblica. Una protesta simile si era verificata il 6 gennaio scorso, con 17 migranti saliti sul tetto per circa un'ora e mezza. I tre feriti, trasportati in ospedale non in gravi condizioni, sarebbero scivolati nel tentativo di salire sul tetto. La causa della protesta dei migranti pare sia legata alla qualità del cibo distribuito all'interno del Cpr.