Covid, la Lombardia da lunedì passa in zona arancione

La Lombardia tornerà in zona arancione a partire da lunedì 12 aprile. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà le nuove ordinanze che prevedono il passaggio in zona arancione, oltre che per la Lombardia, anche per Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

La zona arancione in Lombardia

Con il passaggio in zona arancione riapriranno tutti i negozi, mentre i ragazzi degli ultimi due anni delle scuole medie potranno tornare a fare lezione in aula. Anche gli studenti delle superiori potranno tornare a scuola, ma con il limite del 50%. Confermata la misura per il solo servizio d'asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti.