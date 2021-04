Covid Lombardia, a over 80 da 7 a 11 aprile vaccini senza prenotare

Gli over 80 che non hanno aderito alla campagna anti-covid e coloro che non sono ancora stati chiamati potranno vaccinarsi presso il centro più vicino con documento d’identità e tessera sanitaria. Lo fa sapere, in una nota, l’assessorato al Welfare

Dal 7 all'11 aprile in Lombardia gli over 80 che non hanno aderito alla campagna anti-Covid e coloro che ancora non sono stati chiamati potranno vaccinarsi andando al centro vaccinale più vicino con documento d'identità e tessera sanitaria. Lo fa sapere, in una nota, l'assessorato al Welfare (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA).

Vaccino a domicilio su appuntamento per chi ha difficoltà a camminare

Nel caso in cui queste persone avessero difficoltà a camminare, spiega la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, "potranno rivolgersi al proprio medico di medicina generale o chiamare il numero verde 800.894545, che prenderanno in carico la segnalazione e prenoteranno l'appuntamento per la vaccinazione a domicilio".