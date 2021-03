Vaccini Covid Lombardia, Fontana: campagna massiva dal 13 o 14 aprile

"La campagna vaccinale massiva in Lombardia inizierà il 13 o il 14 aprile". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana nel corso della conferenza stampa del commissario straordinario per l'Emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo e del numero uno della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, al termine della visita della macchina vaccinale in Lombardia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO).

Fontana: “Portale Poste partirà nei primi giorni di aprile"

"Il portale di Poste partirà nei primi giorni di aprile - ha aggiunto il governatore -. La vaccinazione massiva inizierà quando avremo a disposizione il portale di Poste Italiane, gli hub vaccinali previsti e, naturalmente, un numero di vaccini congruo".