Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:23 - In provincia di Milano registrati 897 contagi

In provincia di Milano nelle ultime ore sono stati registrati 897 contagi, di cui 394 nel capoluogo, nella provincia di Varese sono stati 651, in quella di Bergamo 130, Brescia 431, Como 368, Cremona 135, Lecco 83, Lodi 61, Mantova 134, Monza e Brianza 204, Pavia 95 e in quella di Sondrio 24. A fronte di 44.289 tamponi effettuati, sono 3.271 i nuovi positivi in Lombardia con un tasso di incidenza del 7,3%. I guariti/dimessi sono 2.469. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 862, quelle negli altri reparti 7.109. I decessi sono stati 85.